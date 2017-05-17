Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi, 2014-2017 yılları arasında envanterine kattığı 8 araç ile araç filosunu daha da güçlendirdi. İtfaiye öncü aracı, süpürge aracı, minibüs, 2 kamyon, pikap kamyonet ve zabıta aracı gibi çeşitli iş makine ve binek araçlardan oluşan 8 adet araç için geçtiğimiz gün dualar eşliğinde kurban kesildi.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu burada yaptığı açıklamada, "Araç filomuza kattığımız 8 araç Dörtdivan'ımıza hayırlı olsun. Yeni araçlarımızı Allah kazasız belasız hayırlı işlerde kullanmak nasip etsin. Araçlarımızı kullanacak arkadaşlarımıza üzerlerinde 80 milyonun hakkı olduğunu akıllarından çıkarmamaları ve araçları daha dikkatli kullanmaları uyarısında bulunuyorum. İnşallah ilçemize hizmet etmek için daha çok çalışacak ve ilçemiz için hizmet kapasitemizi daha da genişleteceğimiz. Aldığımız bu araçlarda emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere, Bakanlarımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.