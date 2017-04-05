Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin daha yaşabilir olması için çevre düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor. Belediye programı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü’nce Kargıbayramlar köyünde bulunan camilerin etrafına kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Adakınık Mahallesi Yayla Göleti’nin çevresinde incelemelerde bulunarak göletin ıslahı ve çevre düzenlemesi yapılacağı sözünü verdi. Buradan mahalle girişi mevkiine geçen Başkan Uzunoğlu, Çitler ve Adakınık Mahallelerinin ortak kullanabileceği, asker uğurlama alanının yapımına başlanacağını söyledi. Adakınık ve Çitler Mahallesinin ortak olarak kullanacağı bu alanda, asker uğurlama törenlerinin ve çeşitli faaliyetlerin de yapılmasının planlandığını belirten Uzunoğlu, alanın kötü görüntüsünün ortadan kalkıp yerine temiz görünümlü ve kullanışlı bir alanı faaliyete geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Bu çalışmaların yanısıra Kadılar Mahallesi’nde ise taziyelerde, mahalle içerisinde yapılan düğünlerde, toplu yemek dağıtımında zorluk çekilen, yetersiz kalan yemekhane, 16 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde çelik konstrüksiyondan camekânlı olarak genişletildi. Kadılar Mahallesi Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi Ali Bilgi, bu önemli hizmet için Dörtdivan Belediyesi ve Başkan Hasan Uzunoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti. Dörtdivan Belediyesi ekipleri ayrıca çarşı meydanı ve Köroğlu Heykeli etrafında düzenleme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün Köroğlu Heykeli etrafında havuz çevresinin doğal taş örme ve Köroğlu Heykeli boyama işlemi yapıldı.

Belediye çalışmaları hakkında açıklama yapan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Dörtdivan ilçesini Bolu’nun ilgi odağı haline getireceklerini vurgulayarak, “İlçemizin daha yaşanabilir olması adına ben ve belediye ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Her şey vatandaşlarımızın daha ferah, daha huzurlu vakit geçirebilmelerini sağlamak için. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet etmek istiyoruz. Bu kapsamda havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah ilçemizi Bolu’da ilgi odağı haline getirerek sosyal hayatın canlanmasını sağlayacak ve yaşam kalitesini artıracağız” diye konuştu.