Gurbette yaşayan Dörtdivanlıları bir araya toplayarak birlik ve beraberliği pekiştirmek adına Kaynaşma Günlerini düzenleyen Aşağı Düğer Köyü Gençlik Platformu, vatandaşları bir araya getirdi.

Kaynaşma günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tarhana çorbası, köy ekmeği, tereyağı ve çay ikramı yapıldı. İkramın ardından etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aşağı Düğer köyü Gençlik Platformu Başkanı Seyit Ahmet Aslantekin yaparken ardından Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu konuştu. Başkan Uzunoğlu konuşmasında, “Hemşerilerimizin iyi gününde de kötü gününde de bir aradayız. Sıkıntılarını çözmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Böyle bir birliktelik ve kaynaşma gününün anlamı oldukça büyük, bu tür etkinlikler sık sık yapılmalı ve diğer köylerimize de örnek olmalı. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalar Emekli vaizlerden Rahmetli Ekrem Doğanay Hocanın damadı Mehmet Ali Aybar Hoca tarafından Dini sohbetle sona erdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)