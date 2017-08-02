Haber: BMA

Kartalkaya yolunun Tekke Barajı’nın gövde inşaatının yapıldığı kısımda kaldığından dolayı güzergahı değişerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu ödenekle Özel İdare tarafından Bolu Belediyesi asfalt ekibine ihale edileren 13 Km’lik yolun sıcak asfaltlama çalışmalarına başlandı. 1. Kat asfaltı tamamlanmak üzere olan Kartalkaya yolunun 2.kat asfalt yapılarak daha sağlam bir yol haline geleceği belirtildi. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, daha sonra Tekke Barajı gövde inşaatı alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.