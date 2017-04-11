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11 Nisan 2017 Salı
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    • Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret

    Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Polis Günü vesilesi ile Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

    11 Nisan 2017 Salı 12:17
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    Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret

    Haber: BMA

    Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Dörtdivan İlçe Emniyet Teşkilatını ziyaret eden Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, emniyet mensuplarının günlerini tebrik etti. Emniyet mensupları ile tek tek tokalaşan Başkan Uzunoğlu, daha sonra Dörtdivan İlçe Emniyet Amiri Recep Düzgün'ü makamında ziyaret etti.

    Polis Haftası’nı kutlayan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, "Halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

    Başkan Hasan Uzunoğlu'nun ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Dörtdivan İlçe Emniyet Amiri Recep Düzgün ise Emniyet mensupları adına Uzunoğlu’na teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Belediye, Başkanı, Hasan, Uzunoğlu

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