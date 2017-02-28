Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu geçtiğimiz haftalarda Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.Genel Müdürü Abdullah Atalay ve Sakarya SEDAŞ Genel Müdürü Bekir Sami Güven’e yaptığı ziyarette Dörtdivan ilçesinde bulunan havai enerji nakil hatlarının estetik açıdan kötü görünmesi sebebiyle enerji nakil hatlarının yer altına alınması konusunda talepte bulunmuştu. Başkan Uzunoğlu’nun bu girişimleri neticesinde Enerji nakil hatlarının yer altına alınması için Dörtdivan ilçesine gelen Bolu SEDAŞ ekipleri talep edilen cadde ve sokaklardaki hatların yer altına en kısa sürede alınması konusunda Hasan Uzunoğlu ile istişarede bulundular.