Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Ankara temasları kapsamında İl Genel Meclis Üyesi Dursun Fidan ile birlikte T.C İç İşleri Bakanlığında Genel Sekreter olan Hemşerimiz Ekrem Canalp 'ı ve Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Uzunoğlu ayrıca, Ankara Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'yi Hamam Önü çalışma ofisinde ziyaret ederek, Dörtdivan'a yapılması kararlaştırılan Sağlık Ocağı Karşısındaki eski ilkokulun yıkılacağı ve yerine 3 katlı 12 derslikli bir okulun yapımı için istişare de bulundu.

Konu ile ilgili olarak konuşan Başkan Uzunoğlu, “Mevcut ilkokulumuz ömrünü doldurmuş bulunmakta olup oldukça eski ve kapasite bakımından da yetersiz durumda. İnşallah bu okulumuzu yıkıp yerine 3 katlı 12 derslikli, ilçemize yakışan, modern bir okul yapmak istiyoruz. Eğitime yapılan tüm yatırımların bu ülkenin, Bolu’nun ve Dörtdivan’ımızın geleceği açısından en önemli, en anlamlı yatırımlar olduğunun bilincinde olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dörtdivan’ımız için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)