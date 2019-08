V Orman çok yakında

Haber: BMA

İsraGroup Mudurnu ilçesinde hayata geçirdiği V Orman projesinde triplex villa, 1+1 ve 2+1 bir apart daireleriyle şehir hayatının yorucu temposundan sizleri uzaklaştıracak. V Orman trafikten, iş stresinden, gürültüden uzakyemyeşil bir doğa, kuşların, kedilerin, atların, ördeklerin sesleri, bereketli topraklar, organik lezzetler, tertemiz bir hava, sağlık, macera ve spor dolu alanlarla sevdiklerinizle birlikte doğal köy yaşamı sunuyor. V Orman, triplex villaları, 1+1 ve 2+1 apart daireleriyle her zevke, her ihtiyaca uygun seçeneklere sahip. Konfor duygusunu maksimuma çıkaran detayları ve mimari estetiğiyle en iyisini sunuyor.Standart ve süit odalarıyla V Orman Otel, V Orman Doğal Yaşam Köyü’nde yerini alıyor. V Orman Otel şehir otellerini aratmayan sosyal imkanları ve beş yıldızlı konforuyla misafirlerinin tüm beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Bir doğal yaşam kompleksi olarak tasarlanan V Orman’da Şifahane, AVM, büyükbaş hayvan çiftlikleri, evcil hayvan konuk evleri, helikopter pisti, ATV ve go-kart pisti, futbol ve atıcılık sahaları, organik meyve ve botanik bahçeleri, köy fırını, oyun köyü, sanat ve hobi merkezleri yer alıyor. Projenin sosyal tesisleri içinde ise fitness ve crossfit salonları, aerobik salonu, dans stüdyosu, boks salonu, aile özel sinema salonu, teras kafe gibi aktivite alanları yer alırken ayrıca kadın ve erkek için ayrı spa ve fitness merkezi, hamam, sauna, kneip tedavi odası, masaj odaları, açık ve kapalı biyolojik havuzlar, tedavi havuzları, çocuk havuzları, aquapark, bebek havuzu, ebeveyn eğitim alanı, kadın ve erkek kuaförü ve mescit bulunuyor.

Şehir hayatının yorucu temposundan uzaklaşarak doğal köy yaşamının doyasıya yaşanabileceği bu proje ile ilgili detaylara www.v-orman.com internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

