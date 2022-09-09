Vahit Kirişci’den iyi haber

Haber: Erdal Tanrıverdi

Destekleme ödemelerini 9 Eylül tarihinden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırmaya başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam bütçenin 709 milyon olduğunu aktardı.

TMO Alım Desteği’ne ayrılan bütçe 614 milyon 724 bin 153 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 54 milyon 126 bin 358 TL, Lisanslı Depoculuk Desteği 25 milyon 192 bin 665 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 7 milyon 192 bin 686 TL, Uzman Eller Proje Desteği 3 milyon 586 bin 159 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 1 milyon 305 bin 568 TL olurken, çiftçinin en merak ettiği Mazot ve Gübre Desteği için bütçe, 2 milyon 951 bin 147 Türk Lirası olarak açıklandı.

GÖZLER SÜT ÜRETİM DESTEĞİ DESTEK ÖDEMELERİNDE

Destekleme ödemelerinin ilanından sonra süt ve süt ürünleri üreticileri, kendileri için destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ederken, çoğu “Üreticide bıçak kemiğe dayandı, süt krizi yakında. Bize sahip çıkın” diyerek destek beklediklerini belirtiyor.