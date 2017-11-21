Haber: Kasım Şahin

Dün akşam saatlerinde hayvan otlatmaya çıkan bir çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri şok bir manzarayla karşılaştı. Hendek içerisinde belden yukarısı yanmış, belden aşağısı çıplak erkek cesedini bulan polis, olay yeri inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Korkunç cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alınırken, bu sayının artması bekleniyor. Cumhuriyet Savcılığı, korkunç cinayetle ilgili olayı büyük bir gizlilikle sürdürüyor.