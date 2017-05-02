HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu'da, geçtiğimiz yıl komşusu Hatice Uzunoğlu'nun evine girerek önce tecavüz eden ve daha sonra boğarak öldüren 18 yaşındaki Lütfi Mesut Çalışkan'ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasında karar verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli cinsel saldırı", "adam öldürme" ve "konut dokunulmazlığı" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Lütfi Mesut Çalışkan bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tecavüz edildikten sonra öldürülen Hatice Uzunoğlu'nun ailesinin de katıldığı mahkemde, cinsel saldırı suçunu kabul eden Mesut Çalışkan, "yaptıklarımdan pişmanım ama Hayriye Uzunoğlu'nu ben öldürmedim. Tek suçum en son orada olmak olmuştur" dedi.

Mesut Çalışkan'ın ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçların tamamını işlediğine kanaat getirerek Çalışkan'a 36 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Mahkemede verilen kararın ardından 83 yaşındaki Hatice Uzunoğlu'nun kızı Raziye Uzunoğlu adliye içinde sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içinde dışarı çıkarılan Uzunoğlu, diğer aile üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Adliye binası dışında gözyaşı döken Raziye Uzunoğlu, "idam çıkmadığına çok üzgünüm, idam istiyorum" dedi.





