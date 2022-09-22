Vahşi doğada sayıları azalma eğiliminde

Doğa Koruma ve Milli Paklar Müdürlüğü tarafından özel olarak yetiştirilen 650 keklik, Guzderesi Kanyonu ve ilçede belirlenen kayalık alanlara bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, "Bunların doğaya uyum sağlaması noktasında besin açısında sıkıntı yoksa biraz daha doğada tutunma oranı artıyor. Buranın yaşam alan noktasında çok uygun. Su var. Sarp kayalıklar var. Bitki örtüsünde bir sıkıntı yok. Bu hayvanlar aynı zamanda tarımsal ürünleri destekleme noktasında da avantajlı. Zararlı böceklere karşı biyolojik mücadeleye katkı veriyor. Dolayısıyla ürün verimliliğini de artırmış oluyor. Bu alan için de faydalı olacağı ümidimiz var" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri köylerde büyükbaş hayvan aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçe genelinde büyükbaş hayvan aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada büyükbaş hayvanların aşılaması yapılırken, hayvan sahiplerine ise gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Hem çiftlik hayvanları hem de vahşi doğada yaşayan canlıların sağlıklı olarak çoğalması popülasyonlarının artması için çalışmalar yürüten bakanlık yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.