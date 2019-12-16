Vahşi kurt ile karşılaştılar

Haber: Aysun Beykoz

51 Doğaseverin 3 zorluk derecesinde gerçekleştirdiği Gölcük-Üç göl yürüyüşü, Gölcükten 1200 rakımdan başladı. Tamamen orman içinde çok güzel manzaralar eşliğinde Aşağıkaracasu yaylası 1050 rakıma inen doğaseverler Ağcaalan bölgesine ve Amcabey gölüne ulaştı. Trekkingin devamında Taşoluk köyüne inen doğaseverler Karacasu Termal Otel önünde 10 kilometrelik yürüyüşü tamamladı. Gölcük-Üç Göl parkurundaki yürüyüşe katılan 51 doğaseverin serin bir havada güzel bir parkurda tamamladığı 10.180 metrelik yürüyüşte katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadılar. Süleyman Özdoğan'ın öncülüğünü, Murat Yeşil'in de artçılığını yaptığı 3 zorluk derecesindeki yürüyüş, saat 09.40'da 1223 rakımda başladı. Meşe ormanında devam eden yürüyüşte, Karacasu Beldesi'nin yaylasının bulunduğu 975 rakımdaki Ağalan mevkiindeki gölette verilen molada katılımcılar çiftetelli bile oynandı.

Verilen yemek molasında vahşi bir kurt görme şansını yakalayan doğaseverler vahşi hayvanı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Hafif yağmur altında devam eden yürüyüş, 869 rakımlı Amcabey Göledinde verilen kısa mola sonrası 14.40'da 708 rakımlı kaplıcalar mevkiinde son buldu.