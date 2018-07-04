Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünde çalışan Cem Suveren isimli vatandaş Gölcük Tabiat Parkında DKMP Müdürlüğü tarafından başlatılan istilacı bitki türleriyle mücadele çalışmaları sonrasında bir su yılanını görüntüledi. Otların arasından bir anda ortaya çıkan su yılanı meydana çıktığı hızla birden kıvrılarak göl sularına dalıp gözlerden kayboldu. Toplam 10 saniyelik video kaydeden Suveren çektiği görüntü ile birlikte, “Gölcük Tabiat Parkı müdürlüğümüzün başlattığı çalışmalar ile istilacı bitki türleriyle mücadele sonrasında doğal görünümüne kavuşan alan doğası ve davetsiz misafiriyle ziyaretçilerini beklemektedir” paylaşımında bulundu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;