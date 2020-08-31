Vahşice öldürüp tele astılar

Haber: C. Kutay Aykan

Yaşamkent Mahallesi sakinleri tarafından 6. ada karşısındaki Mebrure İlhan Bağışgil Anaokulu tel örgülerinde asılı bir kedi olduğu görüldü. Anaokulunun yanına giden mahalle sakinleri öldürülen kedinin bacaklarından tel örgülere asıldığını gördü. Vahşi olayı gören vatandaşlar durumu hemen Bolu Belediyesine haber verdi. Vahşice öldürülerek tellere asılan kedi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından alındı. Hayvanseverler, büyük tepki çeken olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Mahalle sakinleri geçtiğimiz aylarda da aynı bölgede kedilerin öldürüldüğünü söylediler.