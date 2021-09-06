Vaka artış hızında, 10 il arasındayız

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, en çok artan illeri, "Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." sözleriyle duyurdu. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Bolu'da 14-20 Ağustos'ta 128,65 olan vaka sayısı, 21-27 Ağustos'ta 168,36'ya yükseldi.

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.

"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.