Vaka sayıları ikiye katlandı

Bolu'da vaka sayılarında inanılmaz artış

Haber: Yasin Bilgi

İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka oranını gösteren insidans haritası güncellendi. Bayram sonrası ilimizde vaka artış sayısı ikiye katlandı. 17-23 Temmuz tarihlerinde 41,30 olan vaka oranı 24-30 Temmuz’da 95.30 yükselerek iki kattan fazla artış gösterdi.

Geçen hafta en yüksek artış görülen Siirt yine ilk sırada yer aldı. Siirt'i sırasıyla Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis takip etti. En düşük oran ise 35,83 ile Aydın'da kaydedildi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. 17-23 Temmuz tarihlerinde 41,30 olan Bolu’daki vaka sayısı iki kat artarak 95,30’a yükseldi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 15:09