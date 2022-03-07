Vaka sayıları yine arttı!

Haber: C. Kutay Aykan

Fahrettin Koca illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İstanbul’da 646.49, Ankara’da 1275.52, İzmir’de ise 662.39 oldu. 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il şöyle oldu: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul. Kırşehir, Aksaray, Eskişehir bir önceki haftanın listesinde de yer almıştı.