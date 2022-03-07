Vaka sayıları yine arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında il bazında her 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka haritasını ve vaka yoğunluğunun en çok olduğu 10 kenti açıkladı. Bolu en çok vaka sayısı artan 10 il arasında yerini aldı.

Vaka sayıları yine arttı!

Haber: C. Kutay Aykan

Fahrettin Koca illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İstanbul’da 646.49, Ankara’da 1275.52, İzmir’de ise 662.39 oldu. 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il şöyle oldu: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul. Kırşehir, Aksaray, Eskişehir bir önceki haftanın listesinde de yer almıştı.

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