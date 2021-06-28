Vaka sayılarında düşüşe geçtik

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl il haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel hali paylaşıldı. Bakan Koca, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” dedi. Haftalarca 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayılarında ilimiz Bolu en çok vaka sayısı olan iller ve en çok vaka sayısı yükselen iller arasındaydı. Bu hafta ciddi bir gelişme gösteren Bolu, 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısında en çok düşüş gösteren il oldu. Geçen hafta vaka sayısı 109,91 olan şehrimiz vaka sayısını 74,65’e düşürdü.

Güncel tabloya göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 51.27’den 54.30’a, İzmir’de 25.99’dan 27.40’a yükseldi. Vaka sayıları Ankara’da ise 93.11’den 83.64’e düştü.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayıları en çok Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kars, Hakkari ve Kütahya’da azaldı.