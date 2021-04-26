Vaka sayılarında hızlı düşüş

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınında 3. dalga etkisi ülkemizde Mart ayı ile birlikte olağanüstü artış gösteren Vaka sayıları, Ramazan ayı tedbirlerinin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Son açıklanan koronavirüs vaka tablosunda ortaya çıkan rakamlar salgının tedbirler sayesinde yeniden gerilemeye başladığını gösterdi. 25 Nisan 2021 tarihli açıklanan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 38 bin 553 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 801 olarak belirlenirken vefat sayısı ise 347 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 39 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 51 bin 236 oldu. Günlük vaka sayılarında büyük bir düşüş başlarken hasta sayılarında gerçekleşmeyen düşüş vefat sayılarını halen yüksekte tutuyor.

BOLU’DA AŞI SAYISI 113 BİNE DAYANDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde yapılan toplam aşı 26 Nisan itibariyle 21 milyon 340 bini aştı. Yapılan toplam aşının 13 milyon 260 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 8 milyon 70 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplamda 112 bin 700’den fazla aşı uygulandı. Toplam aşının 67 bin 300’den fazlası 1. doz olarak, 45 bin 400’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.