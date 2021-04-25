Vaka sayılarında hızlı düşüş

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınında 3. dalga etkisi ülkemizde Mart ayı ile birlikte olağanüstü artış gösteren Vaka sayıları, Ramazan ayı tedbirlerinin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Son açıklanan koronavirüs vaka tablosunda ortaya çıkan rakamlar salgının tedbirler sayesinde yeniden gerilemeye başladığını gösterdi. 25 Nisan 2021 tarihli açıklanan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 40 bin 596 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 905 olarak belirlenirken vefat sayısı ise 339 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 41 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 52 bin 297 oldu. Günlük vaka sayılarında büyük bir düşüş başlarken hasta sayılarında gerçekleşmeyen düşüş vefat sayılarını halen yüksekte tutuyor.

BOLU’DA AŞI SAYISI 112 BİNE DAYANDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde yapılan toplam aşı 25 Nisan itibariyle 21 milyon 100 bini aştı. Yapılan toplam aşının 13 milyon 170 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 7 milyon 950 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplamda 111 bin 700’den fazla aşı uygulandı. Toplam aşının 67 binden fazlası 1. doz olarak, 44 bin 700’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 13:16