Vaka sayımız yine yükseldi



Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık olarak açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Haritaya göre Bolu’da vaka sayısı arttı. Geçtiğimiz hafta 100 bin nüfusta 107,05 vakanın tespit edilen ilimizde; son açıklanan sayılara göre 100 bin nüfusta109,91 oranlanüfusa düşen vaka sayısında bu hafta yine en yüksek ikinci il Bolu oldu. En yüksek vaka sayısına sahip olan il ise 116,18 ile Kütahya oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 12-18 Haziran arasında İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını ve son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca bir diğer paylaşımında da "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.