Vaka sayısı 10 bin seviyesinde

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönem için alınan tedbir kararları günlük vaka sayılarında kademeli azalmanın yolunu açtı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 10 bin seviyesine düştü. Son olarak açıklanan 16 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 10 bin 512 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 920 olarak belirlenirken vefat sayısı 223 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 11 bin vakaya karşılık ise 14 bin 418 kişi ise iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında kademeli bir düşüş devam ederken hasta sayısı ve vefat sayısının da düşüş eğilimine girmesi sevindiren gelişme oldu. Tam kapanma dönemi ile birlikte salgın kısmen tekrar kontrol altına alınırken normalleşme adımları merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen kademeli normalleşme genelgesinde 1 Haziran’a kadar uygulanacak kurallar kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu için ise Cuma günü 21.00’den başlayıp Pazartesi 05.00’da sona erecek şekilde uygulanmasına karar verildi.