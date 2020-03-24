Vaka sayısı 1500'ü geçti

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde giderek etkli alanını genişleten koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunarak vaka sayısı ve can kaybımızı kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi: "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."

Açıklanan rakamlara göre ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 1529'a çıkarken bugüne kadar 37 vatandaşımızı da kaybettik.