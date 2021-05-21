Vaka sayısı 3 haftadır düşüyor

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından tam kapanma kararı açıklanması sonrası haftalık koronavirüs vaka sayısını içeren haritada sevindiren gelişmeler yaşandı. Günlük vaka sayılarının 10 bin seviyelerine kadar gerilediği tam kapanma döneminde açıklanan vaka haritaları salgının kontrol altına alınmasında umut ışığı oldu. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında merak edilen haftalık vaka haritası da kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık ortalama koronavirüs vaka sayısını içeren haritaya göre ilimiz Bolu’da salgının tam kapanma döneminin ikinci haftasında da düşüş gösterdiği gözlendi.

BİR HAFTADA 489 VAKA

İlimiz Bolu’da 100 binde haftalık vaka sayısı 8-14 Mayıs haftasında büyük bir düşüş göstererek 155,65’e geriledi. Buna göre 314 bin 802 nüfuslu ilimizde 8-14 Mayıs haftasındaki toplam vaka sayısı 489 olarak tespit edildi. Buna göre geçtiğimiz hafta ilimizde günde ortalama 70 yeni vaka belirlendiği görüldü.

GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Öte yandan günlük vaka tablosunda ise 10 bin direnci de kırıldı. Tedbirlerin etkisi ile hızlı düşüşün sağlandığı günlük vaka sayısında birkaç gündür 10 bin seviyesinin altına düşme yaşanmaması dikkat çekmişti. Son açıklanan 20 Mayıs 2021 tarihli tabloda vaka sayısının 10 bin altına düşmesi 1 Haziran’da atılması beklenen gevşeme adımları için sevindiren gelişme oldu. Son açıklanan tabloya göre ülkemizde 24 saatte 9 bin 385 yeni vaka ve 856 hasta tespit edildi. 207 vefatın gerçekleştiği tabloda 9 bin 271 kişinin iyileştiği belirtildi.

İLİMİZDE 100 BİN NÜFUSTAKİ VAKA SAYISININ DEĞİŞİMİ

6-12 Mart 65,76

13-19 Mart 100,38

20-26 Mart 183,61

27 Mart-2 Nisan 287,80

3-9 Nisan 327,19

10-16 Nisan 442,18

17-23 Nisan 504,13

24-30 Nisan 365,31

1-7 Mayıs 282,72

8-14 Mayıs 155,65