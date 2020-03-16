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Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.

Vaka sayısı artıyor

Haber: Ceylan Beykoz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tespit edilen yeni vakaların olduğunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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