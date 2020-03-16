Haber: Ceylan Beykoz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tespit edilen yeni vakaların olduğunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” dedi.
Vaka sayısı artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.
Haber: Ceylan Beykoz
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