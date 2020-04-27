Vaka sayısı azalıyor, iyileşen artıyor

Haber: N. HalidAltundal

Küresel salgın koronavirüs ne yazık ki ülkemizde her geçen gün ilerleyişi sürdürüyor. Ölümcül tehlike ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç gündür umut verici bir hal alan tabloyu kamuoyuyla paylaştı. 26 Nisan itibariyle koronavirüsün ülkemizdeki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Koca, 30 bin 177 test yapıldığını ve bunların 2 bin 357’sinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca açıklamasında ayrıca koronavirüs sebebiyle 99 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi ve 3 bin 558 vatandaşımızın da iyileştiğini aktardı. Koca açıklamasında, “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde toplam vaka sayısı 110 bin 130’a çıkarken bugüne kadar 2 bin 805 vatandaşımızı ise kaybettik. Öte yandan ülkemizde 889 bin 742koronavirüs testi yapıldı ve ayrıca 29 bin 140 hasta ise iyileşti.

KORONAVİRÜSTE GÜN GÜN TOPLAM RAKAMLAR

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: Bin 236 vaka, 30 vefat

23 Mart: Bin 529 vaka, 37 vefat

24 Mart: Bin 872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat, 42 iyileşen

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat, 70 iyileşen

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat, 105 iyileşen

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat, 162 iyileşen

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat, 243 iyileşen

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat, 333 iyileşen

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat, 415 iyileşen

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat, 484 iyileşen

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat, 786 iyileşen

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat, 1 042 iyileşen

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat, 1 326 iyileşen

7 Nisan: 34 bin 104 vaka, 725 vefat, 1 582 iyileşen

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat, 1 846 iyileşen

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat, 2 bin 142 iyileşen

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat, 2 bin 423 iyileşen

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat, 2 bin 965 iyileşen

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat, 3 bin 446 iyileşen

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat, 3 bin 957 iyileşen

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat, 4 bin 799 iyileşen

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat, 5 bin 674 iyileşen

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat, 7 bin 89 iyileşen

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 vefat, 8 bin 631 iyileşen

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat, 10 bin 453 iyileşen

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2017 vefat, 11 bin 976 iyileşen

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2140 vefat, 13 bin 430 iyileşen

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2259 vefat, 14 bin 918 iyileşen

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2376 vefat, 16 bin 477 iyileşen

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2491 vefat, 18 bin 491 iyileşen

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2600 vefat, 21 bin 737 iyileşen

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2706 vefat, 25 bin 582 iyileşen

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2805 vefat, 29 bin 140 iyileşen