Vaka sayısı hızla artıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tehlikeli virüs nedeniyle 2. Ölümün gerçekleştiğini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Güncel vaka sayısını da açıklayan Koca ayrıca, “Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim” diye konuştu.