Vaka sayısı yeniden düşüşte

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönem için alınan tedbir kararları günlük vaka sayılarında kademeli azalmanın yolunu açtı. Kapanma kararı ile birlikte 10 bin seviyelerine kadar düşen vaka sayısı birkaç gün bu noktada seyretti. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 9 binin altına düştü. Son olarak açıklanan 22 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 8 bin 697 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 835 olarak belirlenirken vefat sayısı 231 olarak gerçekleşti. 9 binden az vakaya karşılık ise 14 bin 472 kişi ise iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında ve hasta sayısında kademeli bir düşüş devam ederken vefat sayısı ise belirsiz gidişatını sürdürüyor. 200’lere kadar inen vefat sayıları inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Öte yandan 10 bin seviyesi altına inen vaka sayıları 1 Haziran itibariyle başlatılacak yeni normalleşme adımları için umut veriyor. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme adımlarıyla ilgili alınan birçok karar açıklaması bekleniyor.