Vaka sayısında 3 sıra geriledik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Haritaya göre ülkemiz genelinde vaka sayılarında önemli bir düşüş kaydedildi. Bakan Koca tarafından açıklanan haritaya göre ilimizde 100 bin nüfusta 15-21 Mayıs haftasında 139,14 olan vaka sayısı 22-28 Mayıs haftasında bekleneni vermedi. 22-28 Mayıs haftası haritasına göre ilimiz Bolu’da 100 bin nüfustaki vaka sayısı 112,13 olarak gerçekleşti. Son açıklanan haftalık vaka sayısına göre ayrıca ilimiz Bolu ülkemizde 100 bin nüfustaki haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu 6. il oldu. Birinci sırayı 162,31 ile Gümüşhane alırken ikinci sırayı 146,76 ile Bilecik, üçüncü sırayı 118,63 ile Kars, dördüncü sırayı 115,71 ile Ankara, beşinci sırayı 112,71 ile Kütahya aldı.

Bakan Koca ayrıca vaka sayısının en çok düştüğü illeri de açıkladı. Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin” dedi.

Öte yandan ülkemizde vaka sayıları geçen hafta 10 ilde artış gösterdi. Vaka sayılarının arttığı iller Uşak, Bilecik, Karaman, Bayburt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Van ve Hakkari olarak belirlendi. Vaka sayısının düşüş gösterdiği ilimizde ise düşüş oranı yüzde -19,41 olarak tespit edildi. 28 Mayıs-4 Haziran haftasını kapsayan vaka sayısı haritasında ilimizde 100 nüfustaki yeni vaka sayısının artık 100’ün altına düşmesi bekleniyor.

İLİMİZDE 100 BİN NÜFUSTAKİ VAKA SAYISININ DEĞİŞİMİ

20-26 Mart 183,61

27 Mart-2 Nisan 287,80

3-9 Nisan 327,19

10-16 Nisan 442,18

17-23 Nisan 504,13

24-30 Nisan 365,31

1-7 Mayıs 282,72

8-14 Mayıs 155,65

15-21 Mayıs 139,14

22-28 Mayıs 112,13