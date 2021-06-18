Vaka sayısında hala ikinci sıradayız



Haber: Ceylan Beykoz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık olarak açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Haritaya göre ilimiz Bolu’da beklenen vaka düşüşü yine gerçekleşmedi. 5-11 Haziran haftasını kapsayan vaka sayısı haritasında 100 bin nüfusta 107,05 vakanın tespit edildiği ilimizde son açıklanan sayılara göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı en yüksek ikinci il Bolu oldu. En yüksek vaka sayısına sahip olan il ise 129,51 ile Kars oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre, en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti.