Haber: N. Halid Altundal
Koronavirüs tehlikesi ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Son rakamları kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 bin 629’a ulaştığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, “Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vaka sayısında hızlı artış
Ölümcül tehlike koronavirüste vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 bin 629’a ulaştığını açıkladı.
Haber: N. Halid Altundal
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