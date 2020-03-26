Vaka sayısında hızlı artış

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tehlikesi ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Son rakamları kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 bin 629’a ulaştığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, “Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.