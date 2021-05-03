Vaka sayısında son durum

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı için alınan tedbir kararları günlük vaka sayısına etki etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 30 binin altına düştü. Son olarak açıklanan 2 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 25 bin 980 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 587 olarak belirlenirken vefat sayısı 340 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 26 bin vakaya karşılık ise 75 bin 182 kişi ise iyileşti.

Son 10 günlük vaka tablosu ele alındığında ise günlük koronavirüs vakalarında hızlı bir düşüş olduğu göze çarpıyor. 23 Nisan’da 49 bin 438 olan vaka sayısının 25 binlere kadar gerilemesi Ramazan Bayramı için umut veriyor. Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında kademeli bir düşüş gözlenirken hasta sayısı ve vefat sayısının ise büyük bir düşüş eğilimine girmemesi tedirgin ediyor. Tam kapanma dönemi ile birlikte salgının yeniden kontrol altına alınması beklenirken gözler Ramazan Bayramı öncesi yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Salgının son durumunun masaya yatırılacağı toplantıda vaka, hasta ve vefat sayılarına göre bir değerlendirme yapılarak yeni kararlar alınacağı düşünülüyor.