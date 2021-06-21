VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verilirken günlük açıklanan vaka tablosu yüzleri güldürüyor. Vaka tablosunda yer alan verilere göre ağır hasta sayısı ve vefat sayısı düşüş eğiliminde bir grafik çiziyor. Son açıklanan 20 Haziran 2021 tarihli vaka tablosuna göre ülkemizde 24 saatte 5 bin 91 vaka tespit edildi. Hasta sayısının 409 vefat sayısının 63 olarak belirlendiği tabloya göre 4 bin 219 kişi ise iyileşti.

Son açıklanan sayılarla birlikte ağır hasta sayısındaki düşüş devam etti. Ülkemizde 20 Haziran tablosuna göre toplam ağır hasta sayısı 813 olarak belirlendi. Ağır hasta sayısındaki kademeli düşüş devam ederken vefat sayısının da inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen düşüş eğiliminde olması sevindiren gelişme oldu.