Vaka ve ölüm sayısı arttı

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile dünyayı saran ölümcül tehlike koronavirüsü görülen vaka sayısını ve virüse bağlı olarak kaybettiğimiz vatandaş sayısını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 23:47