Vakalar 100 binde 34,64 arttı

İlimiz Bolu’da 100 binde kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında gözleri korkuttu. 100 binde kişiye düşen vaka sayısı geçen hafta 65,76 iken bu hafta 34,62’lik artışla 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 100,38’e yükseldi.

Vakalar 100 binde 34,64 arttı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde artışa geçen korona virüs salgını gözleri korkuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide ilimiz Bolu’da 65,76’dan 100,38’e, İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka ise Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklama yapan Koca, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" sözlerini dile getirdi.

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