Vakalar % 100, su tüketimi % 30 arttı



Haber: C. Kutay Aykan

Özellikle yağışların azalması nedeniyle barajlarda doluluk oranlarında azalma görülürken bu azalma gelecekte su ihtiyacı için tehlike oluşturacağı kaydedildi. İlimizin su ihtiyacını karşılayan Gölköy göletindeki doluluk oranı bu yılın Nisan ayında yüzde 100 seviyesinde iken havaların kurak geçmesinden dolayı bu oran yüzde % 70 oranında azalarak yüzde 30 seviyelerine geriledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra temizliğe dikkat edilmesi yönündeki uyarılar, vatandaşın su tüketimini artırdı. Türkiye genelinde pandemi nedeniyle artan su kullanımı yaşanan kuraklıkla birleşince barajlardaki doluluk oranları hızla azaldı. Uzmanlar, yağış rejimlerinde meydana gelen düşüşler nedeniyle ülke genelinde sıkıntıların yaşandığı ve her konuda olduğu gibi su tüketiminde de verimliliğe dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dünyada kişi başı su tüketim oranının 80 litreyken, Türkiye’de bu rakamın 190 litre olduğunu belirten uzmanlar dikkat edilmesi gerekenler noktasında uyarılarda bulunuyor.

İşte o önerilerden bazıları:

“Dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu mutlaka kapatın. Sadece bunu yapmak dakikada 6 litre su tasarrufu sağlayabilir. Banyo yapmak yerine duş alarak su tüketimimizi yüzde 50 azaltabiliriz. Sebze ve meyveleri yıkarken suyu açık bırakıp musluk altında yıkamayın. Akan su altında yıkayarak yılda yaklaşık 18 ton su israf etmiş oluyorsunuz. Çamaşır ve bulaşık makinenizi her zaman tam yükte kullanın. Damlayan bir musluğunuz varsa mutlaka sabitleyin, tamir edin. Damlayan bir musluk günde 15 litre su, yılda 5 bin 500 litre su israf edebilir.”

BOLU’NUN NE KADAR SUYU KALDI?

Pandeminin su kullanımını artırması ilimiz Bolu’da da su seviyesinin düşmesine sebep oldu. Kasım ayı sonlarında yüzde 30 seviyelerinde olan Gölköy Barajı'ndaki doluluk oranı, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle yüzde yüzde 22 seviyesine kadar geriledi. Devlet Su İşleri Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı. Doluluk oranının yüzde 22'ye düşmesiyle yaklaşık 5 milyon metreküp su kalan barajda, suyun azalmasıyla gölde adacıklar ortaya çıktı. Meteorolojik verilere göre ilimizde önümüzdeki hafta itibariyle sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlı havalarla birlikte barajdaki doluluk oranının da artacağı düşünülüyor.