Vakalar 141’e yükseldi

Haber: Uğur Balaban

Çaydurt Yuva köyüne bağlı içme suyundan etkilenen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bolu Valiliği’nden yapılan yeni açıklamaya göre Çaydurt Yuva köyüne bağlı içme suyundan etkilenen vatandaş sayısı 141’a yükseldiği öğrenildi. Çeşitli hastanelerde tedavi gören 87 kişi taburcu olurken, 53 kişinin ise tedavileri sürüyor.

TEDAVİ SÜREÇLERİ YAKİNEN VE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Bolu valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir.”

KÖYÜN TEMİZ SU İHTİYACINI BOLU VALİLİĞİ KARŞILIYOR

“Konuyla ilgili Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva Köyü'nde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 16:55