Vakalar artınca belediye harekete geçti

Mengen Belediyesi tarafından ilçedeki koronavirüs vaka sayısındaki artış sonrası dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.

Vakalar artınca belediye harekete geçti

Haber: BMA

Son haftalarda ülkemizde artmaya başlayan koronavirüs hasta sayısı ilimiz Mengen ilçesinde de artış göstermeye başladı. Pozitif vakalardaki artış Mengen Belediyesini harekete geçirdi. Belediye Başkanı Turhan Bulut’un talimatıyla belediye ekipleri ilçede çeşitli bölgelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarımız bugün ilçemizin çeşitli noktalarında yapıldı. İlçemizde son zamanlarda pozitif vakaların sıklaşmasından dolayı tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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