Vakalar artmaya devam ediyor



Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16-22 Ekim İllere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarını açıklayan Koca, “16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BOLU’DA NE DURUMDA?

İllere göre haftalık vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı 410,42 olan Bolu’da da artış yaşandı. 414,55 ile artışın yaşandığı Bolu, aşılamada mavi iller arasından yer alıyor.