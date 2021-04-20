Vakalar düştü, vefat zirve yaptı

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüs salgınının 3. dalgasınıyaşayan ülkemizde her geçen gün artan vefat sayısı can yakmaya devam ediyor. Son açıklanan koronavirüs vaka tablosunda ortaya çıkan rakamlar salgının hiç olmadığı kadar etkili olduğunu gösteriyor. Son birkaç gündür vaka sayılarında azalma görülen salgında vefat sayısındaki olağanüstü artış salgının korkutucu boyutunu gözler önüne seriyor. 19 Nisan 2021 tarihli açıklanan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 55 bin 149 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 862 olarak belirlenirken vefat sayısı ise salgının başlangıcından beri en yüksek seviyeye ulaşarak 341 olarak gerçekleşti. 55 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 48 bin 947 oldu. Normalleşme adımları öncesinde bin 200 seviyelerine kadar düşen ağır hasta sayısının 6 haftalık süreçte 3 bin 319’a kadar tırmanması vefat sayılarında artışa neden oluyor.

KABİNEDEN NE KARAR ÇIKACAK?

Son olarak 13 Nisan’da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önümüzdeki hafta içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Ramazan tedbirlerinin 2 hafta uygulanacağını belirtmişti. Gerçekleştirilecek kabine toplantısında salgının geldiği nokta ele alınarak yeni kararlar alınması beklenirken kamuoyunda Ramazan Bayramı için 9 günlük tam kapanma tedbiri konuşulmaya başlandı.