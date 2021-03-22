Vakalar il dışı misafirlerden artıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ilimizde yaşanan koronavirüs vaka artışlarının sebebi kamuoyuyla paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada vaka artışlarının daha çok il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklandığını belirtildi. Valilik açıklamasında vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İlimizde vaka artışlarında yükselme yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, "Koronavürüsle mücadelede başarılı olmanın en önemli prensibi, tedbirlere tam olarak uymak. Gelinen son noktada maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Okullarımız kısmen açık. Tamamının açılmasını istiyorsak, hayatın normalde kalmasını istiyorsak, tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

“EV ZİYARETLERİNİ ASKIYA ALIN”

Pozitif vakaya uğramış vatandaşlara sormak suretiyle anketler yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi: “Buna göre, Bolu'ya il dışından gelenlerden yüzde 92, ev ziyaretlerinde de yüzde 82 bulaşma söz konusu. Ev ziyaretlerini bir süre askıya almamız gerekiyor. Evimizi il dışından gelen misafirlere belli bir süreliğine gönüllü olarak kapatmalıyız. Kendi yakınlarımızla olan münasebetlerimizde daha dikkatli olmalıyız ki, en azından aşılama belli bir seviyeyi yakalasın, tehlikenin seviyesi düşsün.”