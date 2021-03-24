Vakalar patlayınca sınavlar ertelendi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vaka sayısında ülke genelinde olağanüstü bir artış yaşanması Milli Eğitim Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık daha önce liselerde yüz yüze yapılmasını planladığı sınavları erteledi. Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır."

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 11:17