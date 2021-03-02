Vakalardaki artış durdurulamıyor

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme adımlarını açıklaması sonrası il bazlı vaka sayıları da belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan il il koronavirüs vaka haritasına göre ilimiz Bolu’da geçtiğimiz hafta vaka sayıları bir önceki haftaya göre yine artış gösterdi.

Bakan Koca tarafından açıklanan haritaya göre ilimiz Bolu’da 100 binde ortalama vaka sayısı 83,10 olarak belirlendi. Nüfusa göre oranladığımız zaman ise geçtiğimiz hafta ilimizde tespit edilen vaka sayısının 261 olduğu görüldü. İlimizde 8-14 Şubat haftasında vaka ortalaması 44,96, 15-21 Şubat haftasında ise 75,6 olarak belirlenmişti.