Vakaların azaldığı illerde tedbirler esnetilecek

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ilimizde meyvesini vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde yer alan koronavirüs yoğunluk haritasına göre salgının ilimizdeki yoğunluğu her geçen gün azalıyor. Haritaya bakıldığında daha önce ‘çok yüksek riskli’ durumda kırmızı renkle gösterilen alanların büyük bir bölümü parçalanmış durumda. Kırmızı renkli bölgelerdeki azalmalar neticesinde harita kırmızıdan maviye dönmeye başladı. Birçok bölgede ise etkisi kaybeden virüs ‘düşük riskli’ bölgelerin alanını genişletiyor.

VALİ, KAYMAKAMLAR, EMNİYET MÜDÜRÜ, BELEDİYE BAŞKANI AŞIYA ÖNCÜLÜK EDECEK

Öte yandan Çin’den getirilen 2. parti aşıların güvenlik testlerinin bitmesi ile birlikte 2. doz aşılamanın da başladığı ilimizde 2. aşama için hazırlık yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 2. aşamada öncelikle hizmetin sürdürülmesi için gerekli sektörler yer alıyor. Bu sektörler takvimde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta-özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler-öğretim üyeleri, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanlar olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Valileri, Kaymakamları, İl Emniyet Müdürlerini, Belediye Başkanlarını aşıda önderlik etmeye davet etti. Bu kapsamda hafta içi Vali Ahmet Ümit başta olmak üzere Kaymakamların, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aşı olması bekleniyor.

TEDBİRLERDE İL BAZLI KARARLAR

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca, salgının seyrine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bölgesel karar alabileceğini bildirmişti. Bakan Koca’nın açıklaması sonrası Bakanlıkça salgının seyrinin düştüğü illerde tedbirlerin esnetilebilmesi için çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda salgının etkisinin azaldığı illere ödül verilmesi gündemde. Bu illerde kafe ve restoranların açılması gibi formüller üzerinde tartışılıyor.