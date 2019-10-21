Vakıf 32 hafız daha yetiştirdi

İlimize bağlı Yeniçağa ilçemizde bulunan ve yüzlerce hafız yetiştiren Ekrem Doğanay Vakfı'nda eğitim alan 32 öğrenci için icazet merasimi yapıldı. 32 Hafız için düzenlenen törene müftüde katıldı.

Vakıf 32 hafız daha yetiştirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Ekrem Doğanay İlme Kuran'a Hizmet Vakfı'nda eğitim gören öğrenciler için Yeniçağa Emine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, İl Müftüsü Orhan Genç, Prof. Dr. İfran Aycan, Dr. Yunus Salman, Dr. Hasan Fehmi Ulus ve Yeniçağa Müftü Vekili Ahmet Korkmaz ile öğrencilerin aileleri katıldı. Genç, burada yaptığı konuşmada, "Yaşayan mucize olan Kuran-ı Kerim'i ezberleyen öğrencilerimiz için bir araya geldik. Kuran-ı Kerim mahşer gününe bir harfi bile değişmeden varacaktır. Kuran-ı Kerimi ezberlemek kolay değildir.  Ama devamını getirmek tekrarlamak ve unutmamak çok daha zordur" dedi.

Hafızlar tekbirler eşliğinde cami içerisine alındıktan sonra Kuran'ı Kerim okudu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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