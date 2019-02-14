Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Paşaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, gönüle değen hayata değer katan projelerini anlattı ve soruları yanıtladı. Paşaköy konağında gerçekleşen mahalle toplantısına Paşaköy sakinleri yoğun katılım gösterdi. Metin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla konağı hınca hınç dolduran Paşaköy sakinlerine Bolu halkı sayesinde bir dönem milletvekilliği ve üç önemli bakanlıkta 7 yıl bakan yardımcılığı yaptığını anlatarak, edindiği tecrübelerle Bolu Belediye Başkanı olarak Bolululara hizmet etmek istediğini söyledi. AK Parti olarak bugüne kadar halkın karşısına hep hizmetleri ile çıktıklarını vurgulayan Metin, seçim beyannamesinde yer alan “Gönüle Değer, Hayata Değer Projeler”i için de, “somut” ve “uygulanabilir” projeler olduğunu vurguladı.

“KADINLARIMIZIN EVİNE GELİR GETİRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Refah düzeyi yüksek bir Bolu hayal ettiklerini dile getiren Metin, mahallelerde açacakları atölyeler sayesinde tam 5 bin ev hanımını iş sahibi yapacaklarını söyledi. Kadınların sadece yaptıkları işi ve alacakları parayı bileceklerini dile getiren Metin, “Allah’ın izniyle Paşaköylü kadınlarımızın evine gelir getirmelerini sağlayacağız” dedi.

“VAKIF ÜNİVERSİTESİ’Nİ BOLU’YA KAZANDIRACAĞIZ”

Metin, seçim vaatleri arasında yer alan ikinci üniversite konusuna ilişkin de “Gençlerimiz burada. Gençler, önümüzdeki dönemde inşallah Vakıf Üniversitesi kuracağız. Türkiye’de tek olacak. İzzet Baysal Vakfımız da bu işin lokomotifi olacak. Bütün derneklerimizin, vakıflarımızın, Bolu Belediyemizin de içinde bulunduğu bir Vakıf Üniversitesi’ni Bolu’ya kazandıracağız. Bu üniversitenin özelliği ‘yazılım üniversitesi’ olacak. Abant izzet Baysal Üniversitemiz büyüyor, gelişiyor. Onu büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Dünya artık dijital çağı yaşıyor. Teknolojiyi takip etmemiz lazım. O nedenle bu üniversiteyi Allah’ın izniyle Bolu’ya kazandıracağız” açıklamasında bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZA YAZILIMIN TEMELİ KODLAMAYI ÖĞRETECEĞİZ”

Projelerinde çocukları da unutmadıklarını dile getiren Metin, “Çocuklarımıza da yazılımın temeli olan kodlamayı öğreteceğiz. Yazılımın temeli kodlamadan geçiyor. O nedenle Bolu’muzun ve ülkemizin geleceği yavrularımızı bu yönde eğiteceğiz. Ve inşallah bu sayede Bolu’dan nice yazılım mühendisleri çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.