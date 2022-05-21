Vakıftan 1.94 milyon lira buharlaştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Diyanet Vakfı Bolu Şubesi hesaplarında yapılan inceleme sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri tarafından 1 milyon 938 bin lira paranın kayıp olduğu tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı teftiş kurulu müfettişleri TDV Bolu Şubesi hesaplarını incelemeye alındı. 2017- 2021 yılları arası şube hesapları incelendi. Müfettişler tarafından hazırlanan raporlarda 2019-2020 ve 2021 yılları arasında hesaplardan 2 milyon liraya yakın bir paranın usulsüz olarak çıkarıldığı, yapılan harcamaların herhangi bir belge ile gösterilmediği görüldü. 2017-2020 tarihleri arası ilimiz Müftüsü olarak görev yapan Orhan Genç aynı zamanda TDV Bolu Şube Başkanlığını da yürüttüğü öğrenildi. İllere atanan Müftülerin aynı zamanda TDV şube başkanlığı görevini de üstlendiği öngörüldüğünde 2021 yılı Mart ayından itibaren şube başkanı olan hali hazırdaki Müftü Ali Rıza Tahiroğlu’nun ise raporlardan haberdar olduğu belirtildi.

Ana gelir kaynağı camilerde toplanan cami cemaati bağışları olan TDV Bolu Şubesinde toplanan paraların iç edilmesi vakıf yönetimde de çatlak oluşturdu. Kayıp milyon liraları fark eden bazı şube yöneticilerin usulsüz harcamaların altına imza atmayarak durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e yazdığı öğrenildi. Usulsüzlüğe göz yummayan vakıf yönetim kurulu üyelerinin ise vakıf yönetiminde atıldığı belirtildi.