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AKPLI 2 gün önce yorumlandı
ilk sirada bu bayan oldugu icin oyumu mhp vercem ilk kez kendine faydasi yok bizemi olcak
haluk 3 gün önce yorumlandı
bu sefer oy yok si̇ze
Karacasu alev alev
Bir köy daha seçimi boykot etmeye hazırlanıyor
Dev yılan panik yarattı
Bolulular bayramlaştı
Bayram günü feci kaza
Altın madalya için aralıksız çalışıyorlar
Kent Meydanında demokrasi örneği
Park halindeki araç sonu oldu
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YAZILIM: Haber-Sistemi
Yorumlar
Toplam 2 yorum mevcut
AKPLI 2 gün önce yorumlandı
ilk sirada bu bayan oldugu icin oyumu mhp vercem ilk kez kendine faydasi yok bizemi olcak
haluk 3 gün önce yorumlandı
bu sefer oy yok si̇ze