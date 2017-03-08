BASIN BÜLTENİ

Sevgi, merhamet, şefkat, fedakârlık gibi insani hasletlerin timsali olan kadınlar hayatımızı anlamlı kılan değerlerin de temel kaynağıdır. Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar yeni nesillerin yetiştirilmesinde oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda geleceğin mimarlarıdır.

Milletimizin tarih boyunca verdiği istiklal mücadelelerinde daima ön saflarda yer alan kadınlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temin eden Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan milli kahramanlarımız arasında yer alarak bugünün kadınlarına da rehber olacak değerli bir miras bırakmışlardır.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına sağladıkları katkılarla ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi olan kadınlarımız, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde sergiledikleri fedakârlık ve kararlılıkla tüm dünya kadınlarına örnek olmuşlardır. Terörle mücadelede evlatlarını şehit veren annelerin metaneti ve 15 Temmuz’da korkusuzca meydanlara atılan kadınlarımızın cesareti bunun en güzel örnekleridir.

Kadınların sosyal yaşamda layık oldukları yere ulaşmaları için ülkemizde çok sayıda reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar sayesinde kadınlarımız çalışma hayatında, eğitimde, ekonomide ve siyasi alanda çok önemli başarılara imza atmaktadır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de bugün kadınlarımız sosyal faaliyetler ve ekonomi alanında çok daha aktif rol üstlenmektedir.

Gerçekleştirilen tüm bu iyileşmelere rağmen özellikle kadına yönelik şiddet konusunda üzücü hadiselerle karşılaşmamak için zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Kadına yönelik şiddetle ve bu şiddeti meşru gören hastalıklı zihin yapısıyla mücadelede kamu kurumlarının üzerine düşen sorumluluklar olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.

Bu vesileyle, ülkemizin istiklal ve özgürlük mücadelesinde şehit olan kadınlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayattaki en değerli varlıklarını vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.