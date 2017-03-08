banner128

banner101

08 Mart 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Vali 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

    Bolu Valisi Aydın Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Dünya Kadınlar gününü kutladı.

    08 Mart 2017 Çarşamba 10:10
    Bu haber 59 kez okundu
    Vali 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

    BASIN BÜLTENİ

    Sevgi, merhamet, şefkat, fedakârlık gibi insani hasletlerin timsali olan kadınlar hayatımızı anlamlı kılan değerlerin de temel kaynağıdır. Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar yeni nesillerin yetiştirilmesinde oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda geleceğin mimarlarıdır.

    Milletimizin tarih boyunca verdiği istiklal mücadelelerinde daima ön saflarda yer alan kadınlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temin eden Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan milli kahramanlarımız arasında yer alarak bugünün kadınlarına da rehber olacak değerli bir miras bırakmışlardır.

    Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına sağladıkları katkılarla ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi olan kadınlarımız, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde sergiledikleri fedakârlık ve kararlılıkla tüm dünya kadınlarına örnek olmuşlardır. Terörle mücadelede evlatlarını şehit veren annelerin metaneti ve 15 Temmuz’da korkusuzca meydanlara atılan kadınlarımızın cesareti bunun en güzel örnekleridir.

    Kadınların sosyal yaşamda layık oldukları yere ulaşmaları için ülkemizde çok sayıda reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar sayesinde kadınlarımız çalışma hayatında, eğitimde, ekonomide ve siyasi alanda çok önemli başarılara imza atmaktadır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de bugün kadınlarımız sosyal faaliyetler ve ekonomi alanında çok daha aktif rol üstlenmektedir.

    Gerçekleştirilen tüm bu iyileşmelere rağmen özellikle kadına yönelik şiddet konusunda üzücü hadiselerle karşılaşmamak için zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Kadına yönelik şiddetle ve bu şiddeti meşru gören hastalıklı zihin yapısıyla mücadelede kamu kurumlarının üzerine düşen sorumluluklar olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.

    Bu vesileyle, ülkemizin istiklal ve özgürlük mücadelesinde şehit olan kadınlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayattaki en değerli varlıklarını vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 8

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞARKILARLA TUGAYIMIZDA BULUŞTUK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129